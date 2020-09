Logiesverstrekkers brengen nacht door op Ieperse markt

De film werd gerealiseerd door de Ieperse cineast Gerdy Vandermeersch, samen met regisseur Jochen Decostere uit Brugge. Na de voorstelling brachten een 25-tal vertegenwoordigers van de Ieperse logies en de dienst toerisme de nacht door in openlucht op de Ieperse Grote Markt. De bedden stonden opgesteld in een cirkel op de wandelzone vóór de Lakenhallen.

Burgemeester Emmily Talpe: “Deze promotiefilm toont op een sfeervolle en attractieve manier wat de vele troeven zijn van Ieper en de zuidelijke Westhoek. Het is een smaakmaker die vrijwel alle thema’s waarrond het Ieperse toerisme draait in beeld brengt en de kijker moet verleiden om meer te willen weten en zin te doen krijgen in een meerdaags bezoek”.