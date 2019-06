Logflow investeert 5,5 miljoen in nieuw hoofdkantoor

Het logistieke consultantbedrijf Logflow investeert 5,5 miljoen euro in een nieuw hoofkantoor in Oostkamp.

Het bedrijf bestaat sinds 2000, vandaag telt het ingenieursteam een dertigtal mensen. Om de verdere groei te ondersteunen en om ruimte te creëren voor het groeiende team wordt er uitgeweken op een nieuwe locatie. “Wij doen een investering van 5,5 miljoen euro voor 2500 vierkante meter kantoorruimte. Daar is ruimte voor op termijn 130 tot 150 mensen", zegt CEO Eric Vandenbussche. "Tegelijk wensen we ons team de nodige ademruimte te geven om het creatief werken te stimuleren. Het Nieuwe Werken en de campusgedachte moet een stimulans betekenen om nieuwe werkkrachten aan te trekken". De verhuizing vanuit het hoofdkantoor in Loppem is gepland in de herfst.