Locinox wint Leeuw van de Export

Dat in de categorie bedrijven met 50 of meer medewerkers. Locinox werd in 1990 opgericht en maakt onder meer codeklavieren voor poorten en hydraulische pompen. Er werkt een negentigtal werknemers, zowat 90 procent van de omzet haalt het bedrijf in het buitenland, vooral onze buurlanden. "Vlaanderen en Wallonië zijn voor ons eigenlijk te klein," zegt CEO Mik Emmerechts. "We zitten in 60 landen. De tien grootste poortbedrijven in Europa werken met onze componenten."

Innovatie

Geen verrassing dus dat Locinox met die exporttrofee gaat lopen. En de groei gaat snel, omdat ze hier voortdurend in het gamma vernieuwen. Ook in een nichemarkt als deze. "Sloten worden elektrosloten. Je krijgt softsleutels, smartphones gaan openen. Er zit dus heel wat innovatie in, en de helft van onze groei komt uit producten die geen drie jaar oud zijn."

Locinox is nog een jong bedrijf maar barst uit zijn voegen. Daarom bouwen ze verderop een grotere vestiging.