Locinox in running voor Leeuw van de Export

Het Waregemse bedrijf Locinox is genomineerd voor de "Leeuw van de Export" in de categorie middelgrote bedrijven.

Locinox is Europees marktleider in de productie van mechanische, elektromechanische en toegangscontroleproducten. Zoals sloten, scharnieren en hydraulische pompen. Behalve de productie zorgt het bedrijf ook voor de dienstverlening errond.

De hoogtechnologische componenten vragen om innovatie, maar ook qua digitalisering en automatisatie van zijn productie- en ondersteunende processen trekt Locinox alle registers open. Het leeuwendeel van de omzet komt uit export, waarbij Locinox vooral focust op onze buurlanden, Polen en de VS. Bij Locinox in ons land werken zowat 83 voltijdequivalenten. In 2020 draaide het bedrijf een omzet van quasi 39 miljoen euro. Daarvan was 90% in het buitenland gerealiseerd. Eind september weet het bedrijf of het de prijs binnenhaalt.