Localize.be verzamelt alle take-away opties in De Haan

Robin Depuydt uit De Haan ontwikkelde een gratis online platform voor alle handelaars uit De Haan en deelgemeenten. Op het platform kan de lokale consument alle handelaars en alle delivery & take-away, food & non-food in onze gemeente terugvinden.

Localize.be is een platform waar alle handelaars uit De Haan en deelgemeenten op verzameld worden. In eerste instantie richt het platform zich op de horeca, maar ook andere handelszaken in beauty, fashion, lifestyle, hoeves, boerderijen, bouw... krijgen een plaatsje op het platform.

Moeilijk om online aanwezig te zijn

‘Vele lokale handelaars hebben het moeilijk om zich ook online te laten zien. Aangezien die digitale aanwezigheid in coronatijden nog belangrijker is geworden, hinken er helaas nog een aantal handelaars achterop. Daarnaast zien we wel een grote interesse en bereidwilligheid om lokaal te kopen, maar door het gebrek digitale aanwezigheid, creëren vele kleine zelfstandigen niet genoeg naamsbekendheid bij de lokale consumenten,” vertelt Schepen van Lokale Economie Marleen De Soete (Vooruit!).

“Lokale economie steunen en ecologische voetafdruk verkleinen”

Met Localize.be wil Robin Depuydt de handelaars uit De Haan de kans geven om zich ook op de digitale kaart te zetten. “Doel is om een online marktplaats te creëren voor uitsluitend lokale handelaars uit De Haan en deelgemeenten om op deze manier de lokale economie te steunen en bij te dragen aan het reduceren van onze ecologische voetafdruk”, besluit Depuydt.