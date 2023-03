Lo-Reninge heeft hoogste gemiddeld vermogen opgewekt door zonnepanelen per inwoner

Uit de cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap blijkt dat in heel Vlaanderen Lo-Reninge en Zuienkerke het best scoren, qua gemiddeld vermogen opgewekt door zonnepanelen, per inwoner.

Per inwoner wordt in Lo-Reninge 915 watt vermogen door zonnepanelen opgewekt. In Zuienkerke is dat gemiddeld 910 watt per inwoner. (lees verder onder de tabel)

Bij de 13 Vlaamse centrumsteden scoort Roeselare het best. Kortrijk staat op plaats 3. (lees verder onder de tabel)

Nochtans scoort op provinciaal niveau Limburg het best. Met een gemiddeld vermogen van 648 watt per inwoner doet Limburg het 33% beter dan het Vlaamse gemiddelde. Op de tweede plaats staat West-Vlaanderen, met gemiddeld 547 watt per inwoner, 12% boven het Vlaamse gemiddelde. Acht op de tien West-Vlaamse gemeenten doet het beter dan gemiddeld. Het merendeel van de kustgemeenten scoort onder het Vlaams gemiddelde, met uitzondering van De Haan.

Let wel: bij de berekening is alleen rekening gehouden met het vermogen van huishoudelijke installaties, dat zijn installaties kleiner of gelijk aan 10 kW.