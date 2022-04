In een nestkast in de toren van de Sint-Medarduskerk in Wervik zijn twee slechtvalkkuikens geboren.

Het eerste slechtvalkkuiken is woensdag geboren en ondertussen is alweer een ander kuiken uit het ei gekomen. In de nestkast in de toren van de Sint-Medarduskerk is ook een webcam geïnstalleerd waarmee je het prille leven van de vogels kunt volgen. De slechtvalk wordt een kleine halve meter groot en legt gemiddeld 3 eieren. Het is de snelst vliegende vogel ter wereld met een duiksnelheid van bijna 400 km per uur.

