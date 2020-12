Live masterclasses in cultuurcentrum De Grote Post

Wat dacht je van een gratis les van de drummer van Triggerfinger Mario Goossens of jazz-grootheid Philip Catherine? Het kon vandaag en ook morgen tijdens de live-masterclasses die opgenomen worden in het cultuurcentrum De Grote Post in Oostende.

't Is een initiatief van Oostendenaar Bas Bulteel en Stijn Deprez uit Middelkerke. Het cultuurcentrum De Grote Post in Oostende is nog altijd potdicht voor bezoekers maar in de studio passeren vandaag en morgen acht muzikanten en muziekspecialisten. Voor dit tweedaags livestreamproject krijgen ze steun van de Vlaamse overheid. Professionele muzikanten vertellen over hun ervaringen en er komen ook specialisten aan het woord over auteursrecht bijvoorbeeld.

Na de pop en rock vandaag komt morgen jazz aan bod, met livestreamsessies van ondermeer Philip Catherine, Lander Gyselinck en Bram De Looze.