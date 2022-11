Live is Live niet meer in Zeebrugge

Het muziekfestival Live Is Live zal niet meer in Zeebrugge doorgaan. Na de eerste editie afgelopen zomer trekt het festival op 24 juni naar Antwerpen.

Nochtans trok het gloednieuwe festival in Zeebrugge zo'n 25.000 bezoekers, met artiesten als The National en Mika. Het nieuwe concept bestaat uit een ééndagsfestival in plaats van drie dagen. Onder meer The War On Drugs en Balthazar vervoegen de line-up.