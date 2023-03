Literatuurfestival Memento in Kortrijk richt zich dit jaar op het thema ‘werk en productiviteit'. Het stadsfestival brengt auteurs, kunstenaars en cultuurliefhebbers samen op verschillende locaties in de stad om dit onderwerp te bespreken.

In het boekenhuis Theora interviewden Wim Opbrouck en Wilfried De Jong het publiek over hun job. Tijdens de babbel komen de vooroordelen en frustratie over bepaalde jobs aan bod. Al komt plezier in je werk vinden het vaakst aanbod. Onder meer Astrid Haerens, Kortrijks stadsdichter, en Jim Seynaeve, productiemedewerker bij Brussels Philharmonic vertelden over hun job.