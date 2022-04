Listeriabesmetting bij Milcobel in Moorslede

Bij kaasfabriek Milcobel in Moorslede, waar onder meer Oud Brugge, Nazareth en Brugse Blomme worden geproduceerd, is listeria ontdekt. Dat bevestigt het FAVV.

"Zij hebben ons zelf op de hoogte gebracht, nadat ze bij een interne controle een niet-conform analyseresultaat voor listeria hadden ontdekt", zegt FAVV-woordvoerster Hélène Bonte.

Geen terugroepactie

"Alle producten werden geblokkeerd, geen enkele van de kazen kwamen in de handel terecht". Er is dus ook geen terugroepactie nodig. De producten zullen nu aan een analyse worden onderworpen alvorens ze kunnen worden vrijgegeven.

Niet zonder gevaar

Listeria is een bacterie die een ernstige voedselinfectie kan veroorzaken. De consumptie is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, die een miskraam riskeren, of voor oudere mensen of mensen met een verzwakt afweersysteem. Dan kan de bacterie zelfs dodelijk zijn.