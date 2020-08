Lippens roept op om niet naar de kust te komen

Burgemeester Lippens ziet de voorspelde drukte voor dit weekend niet zitten in zijn badstad. Hij roept op om niet naar de kust te reizen. Daarom zal de politie ook streng optreden. "Wie ingaat tegen de gemeentelijke regels of de coronamaatregelen wordt meteen beboet", klinkt het. Ook zullen dagbezoekers worden afgeleid naar stranden buiten het centrum of moeten ze omkeer maken. De strandbars zullen de drukte spreiden door slechts mondjesmaat bezoekers toe te laten. De burgemeester raadt daarnaast ook af om met de trein naar Knokke-Heist te komen. "Wie toch per trein reist, moet zich aan alle regels en maatregelen houden", zegt hij. Ook hierop zullen strikte controles zijn.