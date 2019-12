Line-up Warmste Week in Kortrijk bekend

Het Nelson Mandelaplein in Kortrijk is tijdens De Warmste Week het kloppend hart van Studio Brussel, maar de radiozender trekt ook zelf de stad in. Reporters Michèle Cuvelier uit Ardooie en Stijn Vandevoorde gaan er op zoek naar warme verhalen en nemen muziek mee om actievoerders en vrijwilligers te bedanken.

Kortrijkse muzikanten

Vijf Kortrijkse muzikanten hebben de handen in elkaar geslagen om speciaal voor Studio Brussel en De Warmste Week een eigen versie te maken van 'Music is the answer'. Met de nieuwe song benadrukken Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry dat muziek dit jaar meer dan ooit centraal staat.

Op het Nelson Mandelaplein zelf zal er veel livemuziek zijn van nationale en internationale artiesten.

Line-up Back to back

Met back to back lanceert Studio Brussel dit jaar een nieuw liveconcept. Elke avond treden twee artiesten samen op voor één goed doel. Onder meer Zwangere Guy speelt back to back met Arno, en ook Brihang speelt back to back met Het Zesde Metaal. Het resultaat is een unieke reeks duoconcerten in de Kortrijkse zaal Depart. Op maandag 9 december om 10 uur start de ticketverkoop.

Woensdag 18 december : White Lies & Whispering Sons (voor Move To Improve)

: White Lies & Whispering Sons (voor Move To Improve) Donderdag 19 december : Balthazar & Trixie Whitley (voor De Korf vzw)

: Balthazar & Trixie Whitley (voor De Korf vzw) Vrijdag 20 december : Bear's Den & Selah Sue (voor Te Gek!?)

: Bear's Den & Selah Sue (voor Te Gek!?) Zaterdag 21 december : Joost & Kraantje Pappie (voor TEJO Kortrijk)

: Joost & Kraantje Pappie (voor TEJO Kortrijk) Zondag 22 december : Brihang & Het Zesde Metaal (voor Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank)

: Brihang & Het Zesde Metaal (voor Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank) Maandag 23 december: Zwangere Guy & Arno (voor Zwangerinbrussel XL)

Feesten voor het goede doel

Daarnaast zijn er ook drie Parties waar iedereen kan feesten voor het goede doel. Studio Brussel-presentator en Instagram-fenomeen Average Rob host samen met dj Omdat Het Kan Soundsystem De Warmste Boit op donderdag 19 december. Gasten zijn onder meer Glints en Murdock. Het Kortrijkse Alcatraz-metalfestival doet Depart dan weer op zijn grondvesten daveren op vrijdag 20 december met de Alcatraz Metal Party. Op zaterdag 21 december brengt de Kortrijkse electro-rockband Goose hun zinderende concept Goose Nonstop.

De Warmste Week in Kortrijk: van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december 2019.