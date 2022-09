Light editie Levensloop Kortrijk

Op zondag 25 september werd Levensloop Kortrijk georganiseerd. Levensloop is een beweging van de Stichting tegen Kanker. Met dit initiatief proberen ze mensen die kanker hebben of hebben overwonnen extra in de kijker te zetten. Daarnaast zamelt Levensloop ook geld in ten voordele van wetenschappelijk kankeronderzoek. Door corona is Levensloop Kortrijk twee jaar niet kunnen doorgaan, daarom liggen de verwachtingen nu anders. Levensloop Kortrijk kiest voor een light editie, er wordt in de plaats van 24 uur, slechts zeven uur gelopen of gewandeld.

Niet enkel in Kortrijk werd er dit weekend gelopen voor het goede doel, ook in Ieper werd er dit weekend een Levensloop georganiseerd.