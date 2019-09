Zijn doorbraak kwam er 1971 in de Vlaamse film “Mira”, gebaseerd op “De Teleurgang van de Waterhoek” van Streuvels. Later volgde nog “De Loteling”. In ’93 kroop hij in de huid van priester Daens in een film Van Stijn Coninx. Decleir kreeg internationaal erkenning en werd op grote filmfestivals gelauwerd voor zijn acteerprestaties. Een eigen ster op de zeedijk in Oostende is misschien geen mijlpaal in zijn rijke carrière, maar naar eigen zeggen toch nog iets heel bijzonders.