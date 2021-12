Lieven Cobbaert (35) nieuwe burgemeester van Ichtegem

Dat gebeurde in de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen in Brugge. Cobbaert volgt vanaf 1 januari 2022 huidig burgemeester Jan Bekaert (W.I.T.) op.

Zoals afgesproken na de verkiezingen van 2018 zal Cobbaert vanaf januari de burgemeesterssjerp overnemen van Jan Bekaert, die drie jaar lang burgemeester was. Die laatste neemt de functie van eerste schepen over van zijn opvolger.

Liberale politicus

Lieven Cobbaert stapte in 2006 in de politiek voor de toenmalige VLD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar raakte hij verkozen, maar de partij bleef tot 2018 in de oppositie. In dat jaar vormden de lokale partijen Liberaal 2018 en W.I.T. een coalitie.

In tussentijd werkte Cobbaert onder meer bij de kabinetten van ministers Sven Gatz en Bart Tommelein. Voor Tommelein is hij nog steeds deeltijds parlementair medewerker in het Vlaams Parlement.

Na drie jaar als eerste schepen van Ichtegem, neemt hij nu de rol van burgemeester op zich.