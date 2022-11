Lies uit Vlamertinge is de Strafste Boerin

Lies Sampers (40) uit Vlamertinge is uitgeroepen tot 'De Strafste Boerin van Vlaanderen'. Dat was een wedstrijd van PlattelandsTV.

Lies Sampers is mama van drie, fulltime landbouwster en werkt daarnaast halftijds als verpleegkundige in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. En ze is dan ook nog eens lid van allerlei verenigingen. (lees verder onder de video)