Lien Wildemeersch op tour met eigen voorstelling

De voorstelling is geen biografie, maar een ontmoeting over de grenzen van de dood heen, zegt Wildemeersch over ‘Jackie’. is een zoektocht naar wat mensen verbindt. "Haar muziek, haar cello klanken zijn voor mij zo intens mooi. Nog nooit ben ik zo diep geraakt geweest. Niet alleen dat, maar ook als mens stond ze heel verwonderd in het leven."

Tragiek en geschenk van het leven

In ‘Jackie’ ontmoet Lien Wildemeersch Jacqueline Du Pré, een Britse celliste, een uitzonderlijk talent met een heel intuïtieve manier van spelen. Maar er komt abrupt een einde aan Jackie’s muziekcarrière wanneer ze te horen krijgt dat ze MS heeft. Ze is dan 28 jaar. "In haar figuur komt zowel de tragiek als het geschenk dat het leven is bijeen," zegt Wildemeersch. "Zij belichaamt eigenlijk het leven. En dat is heel mooi en dat is alleen maar een cadeau om daar een theatervoorstelling over te maken."

Jackie’ is een productie van Theater Malpertuis Tielt. De voorstelling speelt de komende dagen in Gent, maar gaat later nog op tournée, ook in West-Vlaanderen.