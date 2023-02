Liefde op werkvloer: maar liefst 55 (!) koppels bij Dominiek Savio

14 februari. Valentijn vandaag. Het feest van de liefde, en dat is in Gits bij Hooglede niet onopgemerkt voorbijgegaan. 55 koppels zijn er in de bloemetjes gezet. Niet zomaar koppels, want ze werken allemaal in zorginstelling Dominiek Savio en maatwerkbedrijf Mariasteen.

En de meesten leerden elkaar ook op de werkvloer kennen.

55 koppels op werkvloer

Het was passen en meten om de 55 koppels op de foto te krijgen voor de feestelijke start van een originele Valentijn. In Dominiek Savio en Mariasteen in Gits werken er 55 koppels. Of van zeven procent van de medewerkers werkt hun partner ook in de groep.

-Jullie zijn een concurrent van Tinder? "Ik denk dat wij geen technologie nodig hebben hier. Dat de mensen elkaar vinden. Dat hier in het zich samen engageren om meer kansen te creëren met en voor mensen ze daar een gezamenlijk engagement vinden", zegt Philip Vanneste, directeur vzw Dienstencentrum Gid(t)s.

"Direct aanvaard"

Een voorzichtige flirt bij de koffieautomaat, een berichtje sturen of een zwoele slow op het personeelsfeestje. Er zijn heel wat verhalen te rapen. Ook bij Geert en Kurt was er meer dan louter arbeidsvreugde. Ze zijn intussen 18 jaar getrouwd.

"Ik kwam daar toe. We negeerden elkaar. We staken het een beetje in de zwarte kas dat we elkaar kenden totdat het uitkwam dat wij een koppel waren. En we waren altijd direct aanvaard van iedereen", vertellen Kurt Willem en Geert Braeckeveld.

Natuurlijk zit je niet uren aan één stuk te werken. Af en toe dwaalt je blik wel eens af naar een collega.

"Ik heb gevraagd om eens af te spreken en zo hebben we elkaar beter leren kennen. En zo is dat stelselmatig gegroeid", vertellen Hannelore Glorieux, Sam Gheldof met dochtertje Noor.

Op het werk de liefde van je leven vinden. Bij Kristel en Claude brandt het vuur nog altijd. Hier zijn het vooral de hormonen die opspeelden bij hun keuzes.

"Maar over bed praten we niet. Dat gaan we niet vertellen. Dat is enkel maar voor de buitenwereld om te slapen. Maar in de liefde is er geen gebrek", zeggen Claude Remmery en Kristel De Moes.

Campagne 'Jobs Met Een Hart'

De directie stelde vandaag ook de “ Jobs met een hart “campagne voor. Ideaal voor wie op zoek is naar vast werk en wie weet een partner.