Lichtspektakel doet Koekelare oplichten

Naast Brugge en Gent pakt ook Koekelare in deze donkere tijden uit met een eigen lichtfestival. De leerlingen van het Sint-Martinusinstituut mogen hun spektakel na jarenlang werk eindelijk laten zien aan het grote publiek.

Licht, vuur, kleur, poëzie, wetenschap en kunst, zowat de hele Sint-Martinusschool in Koekelare is omgevormd tot een groot lichtspektakel. Het hele weekend kunnen mensen zich ’s avond laten onderdompelen in een wondere wereld van techniek en wetenschap.

Voldoende voorzorgsmaatregelen

Een lichtspektakel trekt altijd een pak volk aan en daarom heeft de gemeente Koekelare samen met de school alvast voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Het spektakel annuleren was immers nooit aan de orde, al was het maar de leerlingen, die hier jarenlang hun weekends en avonden voor opofferden, te belonen.