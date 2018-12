Lichtfestival start in Knokke

Het verhaal van het lichtspektakel is opgebouwd rond ‘De Kleine Prins’, het wereldberoemd boekje van de Franse auteur Antoine de Saint-Exupéry.

Er is een parcours van drie kilometer uitgestippeld dat de reis van de Kleine Prins langs de planeten toont. Langs het traject staan er acht lichtkunstwerken van Belgische en internationale artiesten. Met de smartphone kunnen bezoekers het verhaal achter elk werk ontdekken. Het parcours begint en eindigt aan het kantoor voor toerisme in Knokke-Heist. In 2019 en 2020 komt er al zeker een vervolg op het festival.