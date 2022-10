Lichterveldenaars kunnen gratis reflecterend huisnummer aanvragen

Een huisnummer dat goed leesbaar is van op de straat is een welgekomen hulpmiddel om de bereikbaarheid van de inwoners te verhogen voor de hulpdiensten. Inwoners van Lichtervelde kunnen er één gratis aanvragen bij de gemeente.

Hulpdiensten vinden meestal eenvoudig de straat, maar moeilijker de juiste woning. Zeker in afgelegen gebieden en in het donker of bij slecht weer. In geval van nood kan elke extra seconde die een huisarts, ziekenwagen of brandweer nodig heeft om te zoeken naar een adres immers een seconde te veel zijn.

Het gemeentebestuur van Lichtervelde roept daarom alle inwoners op om een reflecterend huisnummer aan te vragen en op een duidelijk zichtbare plaats te bevestigen. Inwoners kunnen zich inschrijven tot 31/10/2022 via burgerzaken@lichtervelde.be.