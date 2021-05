Lichte stijging coronacijfers in Vlaamse scholen

Het aantal coronabesmettingen in de Vlaamse scholen is licht toegenomen ten opzichte van de vorige cijfers, al zat daar ook een week paasvakantie in vervat. In West-Vlaanderen raakten 906 leerlingen besmet in de periode van 26 april tot 9 mei.

Uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's ) blijkt dat er tussen 26 april en 9 mei een positieve COVID-test afgenomen werd bij 5.889 leerlingen (0,49 procent) en 960 personeelsleden (0,58 procent). 21.794 leerlingen (1,82%) en 384 personeelsleden (0,23%) werden in quarantaine geplaatst. Het gaat dus om een lichte stijging ten opzichte van de vorige periode. Een belangrijke nuance is wel dat het toen over een periode ging met een week paasvakantie en een week open scholen, terwijl deze rapportering op twee weken met open scholen slaat. De voornaamste reden om over te gaan tot een test blijft ook in deze rapporteringsperiode een nauw contact met een gezinslid.

"Regels niet loslaten"

Minister Weyts blijft hameren op waakzaamheid tijdens de laatste weken van het schooljaar. "De aangekondigde versoepelingen in de brede samenleving mogen er niet toe leiden dat leerkrachten, leerlingen of ouders de regels op school gaan loslaten", luidt het. "Veel mensen zijn in hun hoofd al bezig met de aangekondigde versoepelingen. Het is goed dat er steeds meer positieve perspectieven zijn, maar de cijfers laten nog niet toe om alles los te laten."