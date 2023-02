Licht vuurtoren Oostende zal toch weer volop schijnen: minister moeit zich

De vuurtoren in Oostende zal binnenkort toch weer voluit kunnen schijnen. Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele moeit zich in de discussie die volop woedt in Oostende.

"We kunnen het historische licht van de Oostendenaren niet wegnemen omwille van een paar bezwaren", zei hij vanmorgen in Brussel. "De klagers wisten dat de vuurtoren er was toen ze hun appartement kochten”, aldus Diependaele.

Ook op Twitter schrijft de minister: "Het licht van de Lange Nelle is al sinds 1949 een baken aan onze Vlaamse kust. Dat licht kan je niet afnemen van de Oostendenaars. Ik heb daarom de opdracht gegeven om de testopstelling stop te zetten."

Ophef rond Lange Nelle

De Lange Nelle, de vuurtoren in Oostende, veroorzaakt al enkele dagen ophef. Enkele buurtbewoners die in de nieuwe appartementen zijn komen wonen in de omgeving van de vuurtoren, vonden dat het licht te fel landinwaarts scheen.

Als oplossing trok MDK een proefopstelling op met folie die het licht moest dempen. Die folie laat minister Diependaele nu verwijderen.

