Licht, kunst en muziek zorgen voor spektakel in Knokke

Light Art in Knokke-Heist is geen gewone lichtwandeling. Licht, sculpturen, kleur, schaduw en muziek versmelten hier tot een visueel imposant kunstwerk. Door nieuwe technieken, sensoren en algoritmes worden de lichtkunstwerken bovendien helemaal tot leven gewekt en dat levert verrassend realistische taferelen op. Het kunstwerk van de Engelse Galy May Lucas, waarin drie mensen op een bank zitten en opgaan in hun eigen wereld op de smartphone, lijkt bijvoorbeeld net echt. Via de app van Light Art kunnen bezoekers de wonderlijke ervaring helemaal compleet maken. Elk kunstwerk is namelijk voorzien van een bijpassende song.

Light Art loopt nog tot 9 januari 2022 in Knokke-Heist.