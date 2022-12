Licht herstel Vlaamse Visveiling zet zich door

Het lichte herstel in de Vlaamse Visveiling zet zich door, maar de ruim 13.000 ton die het afgelopen jaar is aangevoerd in Zeebrugge en Oostende, is nog altijd bijna de helft minder dan pakweg 5 jaar geleden.

Tong en pladijs blijven de toppers, maar net zoals in Nieuwpoort is zeekat aan een opmerkelijke opmars bezig. Zeekat is een soort inktvis.

Er is in 2022 meer dan 13000 ton vis aangevoerd in de Vlaamse Visveiling, en dat is een pak meer dan vorig jaar, toen er heel wat onduidelijkheid was over de brexit. Maar ook nu kent de visserij haar problemen. Tom Premereur: "De hoge brandstofprijzen, dat maakt het moeilijk om uit te varen. We mogen de Belgische reders heel dankbaar zijn dat zij altijd duurzaam geïnvesteerd hebben in zuiniger motoren. Daar plukken wij nu de vruchten van."

De aangevoerde vis is goed voor een besomming van meer dan 78 miljoen euro, en dat is dan weer een significante stijging. "We zien dat het aanbod in Europa gevoelig gedaald is. Er zijn een groot aantal vaartuigen in het buitenland, die niet meer gevaren hebben, of stoppen met vissen. Er zijn ook veilingen gesloten. Een kleiner aanbod heeft geleid tot een hogere vraag hier, en dus ook hogere prijzen."

Tong, pladijs, zeeduivel en zeekat

Tong en pladijs bezetten de eerste plaatsen qua aanvoer, zeekat staat op de vierde plaats net na zeeduivel. Europa zet echter knip in de quota. "Dat zou minder tong kunnen betekenen. We hopen dat we nog een beetje quota kunnen bijruilen. Maar het is alleszins geen goed nieuws. Bijruilen is ruilen van quota tussen verschillende lidstaten. Als je van iets teveel hebt, kan je die ruilen met een andere lidstaat voor een andere soort."

Goed nieuws is ook dat de vis weer in Milford en andere Engelse havens aan land mag worden gebracht, en daardoor kan de vis sneller naar ons land komen.