Licht herstel op luchthaven Kortrijk-Wevelgem, zaken- en commerciële vluchten doen het goed

De internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem telde in 2022 8,2 procent meer vliegverkeer dan het jaar ervoor. Al is dat cijfer nog altijd niet hetzelfde als voor de coronaperiode.

In totaal waren er 30.518 bewegingen op de internationale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Dat cijfer ligt 8,2 procent hoger dan in 2021.

Toch is het herstel nog altijd licht. Voor de pandemie was er twaalf procent meer vliegverkeer. Wereldwijd is er een achterstand van dertien procent.

Het meeste vliegverkeer was bestemd voor scholing en training van piloten.

Meer zakenvluchten en commerciële vluchten

De luchthaven stelt wel vast dat de zaken- en commerciële vluchten voor het tweede jaar op rij ruim boven het niveau van voor corona zit. Met 3.184 bewegingen van en naar het buitenland en bijna 10.000 passagiers is dat een stijging van 14,5 procent.

"Dit is het bewijs dat de passagiersluchtvaart met kleinere jets voor pakweg 5 à 10 personen bestendig marktaandeel heeft gewonnen van de “grote” passagiersluchtvaart", klinkt het.