Lichaam visser Brugge: "Zelf in water gesukkeld"

De visser (37) die zondagmorgen levenloos uit het water is gehaald uit de Brugse Ringvaart, is daar zelf ingesukkeld. Dat zegt het parket na onderzoek. "Er zijn geen derden bij betrokken", zegt de woordvoerder.

Zondagmorgen haalden duikers het levenloze lichaam van een 37-jarige visser uit de Ringvaart in Brugge, ter hoogte van de Krakelebrug. Vermoedelijk viel de man er zaterdagnacht in het water.

"We kregen melding van mensen die vismateriaal zagen maar geen visser", zegt Lien Depoorter van Politie Brugge.

Voorbijgangers maakten zich zorgen en verwittigden de hulpdiensten. Het slachtoffer is een man die werd geboren in het jaar 1986 en die hoogstwaarschijnlijk vannacht aan het vissen was aan de Vlotkom van de Ringvaart.

Na onderzoek blijkt dus dat de man zelf in het water is gesukkeld.