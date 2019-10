Lichaam ontdekt bij Kolenkaai in Brugge

Donderdagmorgen is in Brugge een levenloos lichaam ontdekt bij de Kolenkaai. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd afgezet.

Het lichaam lag in de Ringvaart, waar ook enkele woonboten liggen. Er zijn geen sporen van geweld of van de eventuele betrokkenheid van derden aangetroffen. Alles wijst momenteel in de richting van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft bij zelfdoding, kan daarvoor terecht op de zelfmoordlijn, op het nummer 1813.