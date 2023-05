Lichaam gevonden in Dentergem, parket start onderzoek

In Dentergem is zondagmiddag een lichaam gevonden in een gracht. Zo bevestigt het parket van Brugge, ze startten meteen onderzoek.

Enkele meisjes uit de chiro van Dentergem merkten zondag het lichaam op in een beek. Wie de overleden persoon precies is, en in welke omstandigheden die persoon overleed, is nog niet bevestigd. Het parket is nu een onderzoek gestart om de identiteit van de persoon en de omstandigheden van het overlijden te achterhalen.

Bejaarde vrouw uit Tielt

Verschillende media gaven aan dat het zou gaan om een 83-jarige vrouw uit Tielt. De vrouw is al sinds oudjaar vermist. Het parket bevestigt dat het om een vrouw gaat, maar de identiteit staat nog niet volledig vast. Er werd een autopsie gevorderd om de doodsoorzaak te achterhalen.