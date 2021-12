L&H: geen cassatieberoep en weinig interesse voor schadevergoeding

Er is geen cassatieberoep aangetekend tegen het arrest in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H)

Meer dan twee weken nadat het hof van beroep in Gent zes voormalige bestuurders veroordeeld heeft tot het betalen van schadevergoedingen van ongeveer 655 miljoen euro, blijkt dat niemand in cassatieberoep gaat. Van de partijen die in theorie recht hebben op een schadevergoeding, hebben er maar een handvol opgezocht welke vergoeding ze kunnen proberen te recupereren bij de veroordeelden.

Op 10 december besliste het hof uiteindelijk dat zes vroegere bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, hoofdelijk veroordeeld worden tot het betalen van 655 miljoen euro schadevergoedingen. Omdat die werden toegekend "met de vergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 24 oktober 2001", loopt het bedrag op tot meer dan een miljard euro.

Gedupeerden die een schadevergoeding toegekend kregen, kunnen het geld in theorie bij elk van de zes partijen kunnen proberen recupereren. De veroordeelden beschikken echter niet over voldoende middelen, waardoor er weinig kans bestaat dat slachtoffers hun geld zullen terugzien.

Er werden in totaal 4.336 individuele vorderingen geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard, waarvan 937 burgerlijke partijen zonder advocaat. Het hof stelde na het arrest vier computers ter beschikking om slachtoffers hun vergoeding te laten opzoeken, maar slechts twee personen maakten daar gebruik van. Van de mogelijkheid om een afschrift te krijgen van het arrest via de griffie, maakten 23 gedupeerden gebruik.

De partijen hadden vijftien dagen om cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest, maar aangezien dat niet is gebeurd, valt het doek over het grootste fraudeproces van België.

