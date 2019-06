Levensloop Koksijde onder stralende zon

De zesde editie van Levensloop Koksijde is deze middag gestart onder een stralende zon.

Teams lossen elkaar 24 uur lang af, tijdens een estafette rond een parcours. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Er staat telkens minstens één persoon van het team op de piste. Levensloop is echter geen competitie. Het is wel een bijeenkomst van heel het verenigingsleven van een stad of gemeente. De 24 uur symboliseren het voortdurend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte.