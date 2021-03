Levenslang en dertig jaar cel voor duivelskoppel?

De beschuldigden werd dinsdagavond al schuldig verklaard aan de moord op Marcus Mitchell (44) op 23 mei 1996 in De Haan. "Het uitgangspunt blijft hoe dan ook de ernst van de feiten", stak de procureur-generaal van wal. "Iemand van het leven beroven is de hoogste misdaad. Dergelijke zwaarwichtige feiten vereisen dan ook een ernstige bestraffing, ook al dateren ze van 25 jaar geleden."

Redelijke termijn overschreden

De verdediging van Jean-Claude Lacote vraagt de jury om toch rekening te houden met verzachtende omstandigheden. Volgens meester Filip De Reuse is de redelijke termijn bovendien overschreden. Meester De Reuse benadrukte dat Lacote in 2008 op vraag van Hilde Van Acker zijn leven definitief gebeterd heeft. "Die grote ommekeer is er gekomen na de geboorte van zijn jongste dochter." Ook toen hij in Ivoorkust zijn geld kwijtraakte aan de rebellen, bleef de beschuldigde op het rechte pad. "Ondanks zijn trauma, ondanks zijn bipolariteit, ondanks het feit dat Hilde hem verlaten heeft, heeft hij geen feiten meer gepleegd. Smijt die 13 jaar niet weg." Ook de leeftijd van Lacote en zijn vlekkeloos parcours in de Brugse gevangenis werden als verzachtende omstandigheden aangehaald.

Ook de verdediging van Hilde Van Acker (57) drong aan op een menselijke straf. Meester Kris Vincke stelde ook dat de redelijke termijn geschonden is. De advocaat van Hilde Van Acker kon zijn teleurstelling over het arrest van dinsdagavond niet verbergen. "In Nederland zou dit zonder tastbare bewijzen niet kunnen. Dat iemand het predikaat moordenaar krijgt, omdat ze in 1979 op bezoek is geweest bij een tante die in De Haan woont." Ook de riotgun, die nooit de doos verliet, en de kwestie rond de robotfoto werden opgerakeld.

