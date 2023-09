Hoewel de slagbomen al naar beneden zijn, proberen de vrouw en haar man toch nog over te steken. Maar omdat de trein al te dichtbij is, blijft de vrouw staan. De trein rijdt dus heel dicht bij haar, gelukkig niet snel, want de overweg is in de buurt van het station.

Spoorwegbeheerder Infrabel roept mensen op om de slagbomen niet te negeren.