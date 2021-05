Levenloze lichaam Ieperse studente (21) teruggevonden

In Zwitserland werd het lichaam van studente Sarah Huyghe gevonden in een rivier dicht bij het appartement waar ze verbleef. Dat werd door de familie van de jonge vrouw bevestigd aan het parket. Over de omstandigheden van haar overlijden heerst voorlopig nog onduidelijkheid.

Afgelopen maandag was Sarah een aantal vrienden gevolgd, die reeds in Zwitserland verbleven. Ze verdween echter in onrustwekkende omstandigheden. De plaatselijke instanties troffen een bloedspoor aan, en gingen in de omgeving op zoek naar de jonge vrouw.

De familie bevestigde nu aan het parket dat het lichaam van de 21-jarige studente gevonden werd in een rivier nabij het appartement in Zermatt. Voorlopig zijn nog geen verdere details bekend over de toestand en andere omstandigheden omtrent Sarah's overlijden.