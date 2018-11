Donderdagmiddag is in de Dode Leiearm in Lauwe het lichaam van een vrouw aangetroffen. Er zijn geen sporen van geweld, de politie Grensleie gaat uit van een ongeval.

De 67-jarige vrouw zat in een elektrische rolstoel en was bezig aan haar dagelijkse tochtje. De vrouw was zowat een halfuur weg toen ze rond 13 uur 20 haar lichaam aantroffen in de Leie. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de vrouw in het water belandde, maar de politie gaat uit van een ongeval.