Levenloos lichaam aangetroffen in Roeselare

Een 38-jarige man uit Roeselare is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woning om het leven gekomen. Wellicht bezweek het slachtoffer aan de gevolgen van koolstofmonoxidevergiftiging. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zondag.

Het levenloze lichaam werd zaterdagavond even voor 20 uur door de politie aangetroffen in een woning in de Verbrandhofstraat. Enkele vrienden hadden immers alarm geslagen, omdat ze het slachtoffer niet konden bereiken. Ook de vijf katten van de man hadden het leven gelaten, wat onmiddellijk wees in de richting van koolstofmonoxidevergiftiging.

Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter zou CO-intoxicatie het slachtoffer inderdaad fataal zijn geworden. De kachel van de woning zal uiteraard nog verder onderzocht worden. Om alle andere mogelijke pistes uit te sluiten, zal ook nog een toxicoloog ingeschakeld worden.