Levenloos lichaam aangespoeld in Oostendse haven

In de Oostendse havengeul is dinsdagavond een levenloos lichaam aangespoeld.

Wandelaars op de Oostelijke strekdam hadden het lichaam opgemerkt in het water en verwittigden de hulpdiensten. Het slachtoffer was echter al overleden. De scheepvaartpolitie zette de omgeving af. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend. Het parket stelde een wetsdokter aan. Verder onderzoek moet meer duidelijk verschaffen.