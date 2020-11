Levenloos lichaam aan Franse grens uit zee gehaald

In de buurt van de grens met Frankrijk is donderdagochtend het levenloze lichaam van een man uit de Noordzee gehaald. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

Over de precieze omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid, maar op het eerste zicht zijn er geen sporen van geweld.

Het levenloze lichaam werd donderdagochtend voor de kust van De Panne opgemerkt door een sportvisser. Het lijk bevond zich op dat moment niet ver van de Franse grens, ter hoogte van de zandbank Buitenratel. De scheepvaartpolitie bracht het lichaam uiteindelijk naar Oostende.

Volgens de wetsdokter lag het lichaam al ongeveer een maand in zee, wat de identificatie bemoeilijkt. Het DVI (Disaster Victim Identification) werd ingeschakeld om het slachtoffer te helpen identificeren. Het gaat om een struise man van 1,95 meter met een tatoeage op de schouder.

De uitwendige lijkschouwing bracht geen sporen van geweld aan het licht, maar voor alle zekerheid zal ook nog een autopsie uitgevoerd worden. Het is voorlopig dus nog onduidelijk in welke omstandigheden de man om het leven is gekomen.