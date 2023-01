Levende Bibliotheek zet verhalen rond psychische problemen in de kijker

Spreken over mentale problemen, het blijft moeilijk. Daar wou het Kenniscentrum Arhus in Roeselare, samen met de Sint-Jozefskliniek in Pittem iets aan veranderen.

Deze namiddag kon je in Roeselare kennismaken met "levende boeken". Mensen van vlees en bloed met een verhaal over psychische problemen. Wie dat wou, kon er met hen praten.

"Zoals jullie wellicht wel weten ben ik onlangs zelf wat op mijn limieten gebotst, zowel fysiek als mentaal. Ik heb toen veel gefietst, gewandeld langs de kust, veel gepraat erover met andere mensen." Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits spreekt het publiek toe in een videoboodschap. Zelf had ze een tijd geleden ook mentale problemen. Op deze manier steunt ze het initiatief 'Levende boeken' van Arhus in Roeselare, in samenwerking met de Sint-Jozefskliniek in Pittem.

Deze mensen hebben allemaal een verhaal rond psychische problemen. Erover praten is de eerste stap. Koen Lavens, Sint-Jozefskliniek Pittem: "Ik denk voor mensen die echt nog worstelen met die kwetsbaarheid dat het nog altijd een gigantische stap is om erover te praten eigenlijk. En dat is ook een deel van het doel wat we vandaag willen bereiken om die bespreekbaarheid een stuk makkelijker te maken voor de mensen."

Marijke is zo iemand die geleerd heeft om over haar mentale problemen te praten. En die ervaring geeft ze nu door aan anderen. Marijke De Waegeneer: "Dat taboe is heel erg aan het veranderen. Ook door een aantal bekende mensen, tv-gezichten die eerlijk durven getuigen over hun zwakheid, die eigenlijk geen zwakheid is maar die durven toegeven van ook mij gebeurt het. Dus stilaan raakt dat taboe opgelost. (lees verder onder de foto)

"Het lijkt een beetje op speeddaten maar de formule is wel leuk, dat is wel waar. Het is wel leuk want eigenlijk kan je op korte tijd mensen goed leren kennen. Zeker als er een verhaal achter zit waarvoor ze dan zelf hebben gekozen. Ik ben heel nieuwsgierig om mensen te ontmoeten en mijn verhaal te delen en eventueel ook ervaringen uit te wisselen. Want ik denk dat dat heel boeiend kan zijn voor de beide partijen."