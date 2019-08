Leterme ziet Crevits niet als nieuwe CD&V-voorzitter

In een interview met de krant Het Laatste Nieuws geeft oud-premier Yves Leterme zijn visie op de moeilijke situatie van zijn partij CD&V. Daarin zegt hij in Hilde Crevits niet de aangewezen nieuwe partijvoorzitter te zien.

Tijdens de verkiezingen van 26 mei kregen de Vlaamse christendemocraten een serieuze klap. De partij stelde een werkgroep samen om de verkiezingsresultaten te analyseren. In een interview met het Laatste Nieuws geeft oud-premier Yves Leterme zijn visie op de situatie. “Vastgeroeste structuren en inhoudelijke verschillen”, zo beschrijft Leterme zijn CD&V.

Er volgen binnenkort ook voorzittersverkiezingen en de huidige CD&V-voorzitter Wouter Beke is zo goed als zeker geen kandidaat meer. De voorbije maanden viel meerdere keren de naam van Hilde Crevits om Beke op te volgen. Het was Yves Leterme die Hilde Crevits in 2004 in het Vlaams parlement loodste. In 2007 stapte Leterme als Vlaams minister-president over naar het nationale niveau om er later premier te worden. Kris Peeters werd de nieuwe minister-president waardoor Crevits de Antwerpenaar opvolgde als vakminister.

"Iemand die risico's durft te nemen"

Leterme drukt nadrukkelijk zijn appreciatie voor Crevits en haar werk als minister uit. De uitgeweken Ieperling geeft wel aan dat zij niet de beste optie is om de vernieuwing en de nieuwe positionering van de CD&V-gestalte te geven. “Hilde zou een uitstekende voorzitter zijn van een klassieke partij in normale tijden. Maar zoals CD&V er nu voorstaat, moet er weleens een risico worden genomen en moet je durf tonen. Als toppoliticus met 15 jaar op de teller ben je daar niet noodzakelijk klaar voor of toe bereid”, zegt Leterme aan Het Laatste Nieuws. Volgens de oud-premier moet de CD&V gaan voor iemand die risico’s durft te nemen en wat meer afstand heeft van het hier en nu.

Leterme vindt ook dat de klassieke partijen aan herijking toe zijn. "In veel landen zie je nu bewegingen of individuen opstaan met een rekbare ideologie, moeilijk te plaatsen in de klassieke partijen. Is Macron een socialist? Een liberaal? Of zit hij daar ergens tussenin?", merkt Leterme op. "We moeten op zoek naar nieuwe verbanden die één of twee verkiezingen meegaan. Van mensen die grotendeels maar niet tot in detail hetzelfde denken, maar die samen willen dat dingen aangepakt worden."