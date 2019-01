Let op: nu gladde wegen, vannacht weer sneeuw

Vooral de secundaire wegen en kleine wegen kunnen gevaarlijk glad liggen op sommige plaatsen. Dat kan door ijsplekken en verharde sneeuw. Ook dichte aanvriezende mist is tijdelijk mogelijk. Op sommige plaatsen heeft het gisteravond en vannacht trouwens licht gesneeuwd, zoals in Brugge.

Klein laagje deze morgen in brugge . #FocusWTV pic.twitter.com/1v1A4MyMZN — Jurgen Vandesteene (@jurgenvandes) January 31, 2019

Vannacht weer sneeuw

Volgende nacht gaat het opnieuw sneeuwen. In het oosten van het land gaat de sneeuw later over in smeltende sneeuw of regen. In het westen kan een sneeuwlaagje tot rond 5 cm gevormd worden.

