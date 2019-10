Lessen Frans voor Veurnse kinderen op woensdag

Studenten van de Howest lerarenopleiding trekken naar Hondschoote voor lessen Nederlands aan de Franse jeugd. In Veurne leren de kinderen Frans van studenten van de lerarenopleiding in Rijsel. Voor de eerste Franse les in Veurne waren er meteen zesentwintig kinderen.

Léonore bijvoorbeeld is acht, taalvaardig en niet op haar mondje gevallen. Ideaal om nieuwe woordjes te leren. Voor kinderen tussen zeven en negen jaar organiseren Veurne en Hondschoote klasjes om elkaars taal te leren spreken. Hoe jonger kinderen met taal kennismaken hoe vlotter dat gaat.

Mama Stephanie van Naythan vindt het een schitterend initiatief: "Onze Naythan ziet dat ook wel zitten. Eerst was het van 'moet ik dan weer leren' maar ik heb hem dan uitgelegd dat het wat op spelende wijze is."

Les op woensdagnamiddag

Het gaat om tien lesjes op woensdagnamiddagen voor de Veurnse schooljeugd. De eerste les is even aftasten en dat geldt ook voor de Franse lesgevers. "Je voelt dat ze er zin in hebben en er zijn zelfs die enkele woorden kennen. Ze zijn een beetje gespannen bij de start. Het zal wel beter gaan en ik hoop dat het helpt om Frans te leren," zegt Elise Robin van Inspe Hogeschool Rijsel.

De studenten van de HOWEST lerarenopleiding kijken toe hoe hun Franse collega’s het aanpakken. Volgende week starten zij met Nederlandse lessen in het Frans-Vlaamse Hondschoote. Daarvoor zijn er 31 kinderen ingeschreven.