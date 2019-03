Lesmateriaal van Europahuis in de hele EU

Europahuis Ryckevelde in Brugge mag het educatief lespakket Europa@school in alle scholen over heel Europa verdelen en dat op vraag van het Europees parlement.

Europahuis Ryckevelde maakte het lespakket al enkele jaren geleden voor onze scholen met de bedoeling om van leerlingen actieve Europese burgers te maken. Het lesmateriaal is zo enthousiast onthaald dat het nu in de scholen van Polen tot Spanje en van Finland tot Griekenland zal te vinden zijn.

Machteld Boussemaere, Europahuis Ryckevelde: "Het doel is om van leerlingen kritische Europese en actieve burgers te maken. Het gaat voor een deel ook over de historiek, over de lidstaten en wat de Europa doet. En er zit ook een rollenspel in waardoor ze in de huid van een Europees parlementslid kruipen en leren wat het is om parlementair werk te doen."