'Lesgeven zal nooit meer hetzelfde zijn'

Bij de scholen is er nog veel onduidelijkheid over hoe het nu verder moet.

Ze blijven nog dicht tot 3 mei, tenzij Vlaamse onderwijsminister Ben Weyts volgende week zelf een datum aankondigt. Hoe dan ook zullen de scholen stap voor stap open gaan met wellicht de lagere school als eerste in de rij. In de school OLVA Katrientje in Brugge wachten ze af wat het wordt en focussen ze nu vooral op maandag wanneer de paasvakantie is afgelopen.

Volgende week meer duidelijkheid

Directeur Jo Vandenberghe: "Wij hopen maandag iedereen mee te hebben. Ook gezinnen die we moeilijk kunnen contacteren gaan we nu persoonlijk opbellen of aan hun deur bellen zodat we alle kinderen mee hebben. Dat is voor ons prioritair. Wat komt na de coronamaatregel op 3 mei, dat horen we hopelijk op 24 april zoals ze ons beloven en dan gaan we weer met heel het team aan de slag".

Het wordt afwachten dus, maar nu is al duidelijk dat het lesgeven nooit meer helemaal hetzelfde zal zijn.