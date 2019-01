Zij maken deel uit van Les Costumés. Dat is een internationaal gezelschap dat verkleed is in de stijl van het vermaarde carnaval van Venetië. Het bonte gezelschap bezoekt het Venetië van het Noorden op uitnodiging van vzw Hotels Regio Brugge. “Iedereen maakt jaarlijks zijn eigen kostuum. Het kostuum wordt eerst getoond in Venetië en daarna in heel Europa”, legt Bruno Dujardin van Les Costumés uit.