Lerarentekort: "moeten scholen straks (af en toe) sluiten?"

In het Vlaams parlement werd vanmiddag onder meer gedebatteerd over het lerarentekort, een probleem dat ook steeds nijpender aan het worden is in West-Vlaanderen. Twee parlementsleden uit West-Vlaanderen stelden een vraag aan Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts.

Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge: “Tegenwoordig moeten ouders en partners van directeurs inspringen, gepensioneerden ook. En het wordt er niet beter op. Veel leerkrachten staan op de vooravond van hun pensioen en jonge leerkrachten haken steeds sneller af. Wat doet u momenteel om dit probleem op te lossen. Want het is nu echt wel tijd."

Minister Ben Weyts: “Ik erken het probleem, het is een groeiend probleem, blijkt ook uit de cijfers van de VDAB. Ik wil snel vooruit gaan maar wel stapsgewijs. Vooreerst ben ik de anciënniteit aan het bekijken van zij-instromers. Dat heeft dan wel weer een gigantische impact op financieel vlak. Andere oplossingen zijn meer duaal lesgeven en de begeleiding van beginnende leerkrachten. Een veelheid van maatregelen dus.”

Steve Vandenberghe (sp.a) uit Bredene: “Het is 5 na 12. Eén vraag is om scholen te verplichten om vacatures in de databank van de VDAB op te nemen. Want er zitten wel degelijk leerkrachten zonder jobs. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar afgestemd worden via verplichte opname in de databank van de VDAB. Want de situatie is erg: straks gaan we naar scholen die moeten sluiten of scholen met minder klasdagen.”

Minister Ben Weyts: “Ik ga dat niet verplichten, ik wel hen wel stimuleren om vacatures wijder te verspreiden. Maar als scholen volk nodig hebben, lijkt het me evident dat ze dat sowieso doen.”

