Leraar zet jongen van 6 kwartier buiten

Een leerkracht bij het Medisch Pedagogisch Instituut De Vloedlijn in Oostende krijgt een sanctie. Hij zette een jongetje van zes buiten in de koude als straf, langer dan een kwartier.

Het incident speelde zich dinsdag af in een school voor buitengewoon onderwijs in Oostende. Een leerkracht zou het jongetje buitengezet hebben als straf. Een voorbijganger filmde alles. Op de beelden is te zien en te horen hoe het jongetje luidkeels roept dat hij het koud heeft, hij bonkt op de deur en smeekt om binnen te mogen. Het is dan ook amper 7 graden.

Volgens de wandelaar zou alles zeker een kwartier geduurd hebben. Onderwijskoepel Go! laat weten dat de leerkracht een sanctie krijgt, de school betreurt het voorval.

Het filmpje wordt intussen massal gedeeld op sociale media.