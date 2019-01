Leraar uit Roeselare start protestactie

"Teugelloze schaalvergroting"

"Wij eisen dat minister Crevits ondubbelzinnig verklaart dat ze geen hervormingen steunt die geen breed draagvlak vinden bij leraren, leerlingen, ouders en opvoeders. En dat ze verklaart dat de geborgenheid en de eigenheid van elke school primeert op teugelloze schaalvergroting", zegt Strobbe. Volgens de man daalt de kwaliteit van ons onderwijs zienderogen. Met zijn actie wil hij dat proces doen stoppen.

"Het zijn inderdaad algemene eisen op ons protestkaartje", zegt Strobbe in een gesprek met Belga zaterdag. "Maar waar het om gaat, is dat de kwaliteit van ons onderwijs bewaard wordt. De jongste jaren werd het Vlaamse onderwijslandschap namelijk opgeschrikt door initiatieven tot grootschalige hervorming en reorganisatie. Die initiatieven vertoonden zowat overal een soortgelijke inhoud (brede eerste graad, mastodontscholen gekoppeld aan bouwprojecten, eenheidsworst) en een vergelijkbare werkwijze (geen overleg met de betrokkenen, manipulaties van verslagen, dreigementen, eenzijdig doorgeduwd ondanks massaal protest).

We maken ons ernstige zorgen over de autoritaire weg die het onderwijsveld vandaag lijkt in te slaan. We betreuren de afnemende interesse voor het cognitieve aspect in het onderwijs en we vrezen dat de 'modernisering' die het ministerie van Onderwijs oplegt de kwaliteit van het onderwijs niet zal bevorderen." Om dat ongenoegen te ventileren willen Strobbe en zijn medestanders massaal protestkaartjes overhandigen op het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits. "Op 28 januari starten we met het verdelen van de protestkaartjes in verschillende scholen. Leerlingen, leerkrachten en sympathisanten kunnen de kaartjes ondertekenen en terugbezorgen.

Na 15 februari gaan delegaties van verschillende scholen deze kaartjes overhandigen aan minister Crevits", zegt Strobbe, die beweert steunbetuigingen te hebben gekregen van tien tot vijftien scholengroepen. "Er komen sympathiebetuigingen binnen uit Pelt, Dilsen-Stokkem, Leuven, Waregem, Tielt, Veurne, Gent en Aalst."

Onrust over schoolhervorming in Roeselare

Gesprekken rond een schoolhervorming zijn in Roeselare al lange tijd een reden tot onrust.