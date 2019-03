Leraar riskeert straf voor kus op de mond

De veertiger geeft toe dat hij een 15-jarige jongen op de mond kuste, maar houdt vol dat hij geen kwade bedoelingen had. De feiten zouden zich in december 2016 afgespeeld hebben in een koelcel van de Brugse hotelschool. Twee leerlingen beweren dat ze door hun praktijkleerkracht op de mond werden gekust. De bal ging in januari 2017 aan het rollen toen een van de slachtoffers zijn ouders inlichtte en naar de politie stapte. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar kreeg strenge voorwaarden opgelegd. Sindsdien is de leerkracht ook geschorst.

Vriendschappelijke omgang met leerlingen

Het onderzoek wees uit dat de beklaagde heel vriendschappelijk omging met zijn leerlingen. Tijdens de les liet hij zich bijvoorbeeld door enkelen masseren. Die massages werden uiteindelijk niet als aanranding van de eerbaarheid beschouwd.

Nog voor de start van het proces, dat achter gesloten deuren plaatsvond, barstte de man in tranen uit. De verdediging vroeg de vrijspraak. De leerkracht bekent weliswaar een enkele kus op de mond, maar had naar eigen zeggen geen seksuele bijbedoelingen. Hij ontkent ook dat hij foto's van zijn geslachtsdeel naar twee leerlingen zou gestuurd hebben. De rechtbank doet uitspraak op 13 mei.